Вертолёты для оторванных от цивилизации

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26 мая 2021, 11:06

В прошедшее воскресенье в выставочном комплексе «Крокус Экспо» завершилась традиционная весенняя XIV Международная выставка вертолётной индустрии HeliRussia-2021.



Для нашей страны, особенно северов, Сибири, Дальнего Востока, ситуация с отсутствием дорожного сообщения не уникальна. Ещё в 2006 г. об этом буквально бил в набат тогда президент Торгово-промышленной палаты России Евгений Максимович Примаков: «70% населённых российских пунктов, где проживают 12 миллионов человек, не имеют связи с сетью дорог общего пользования». Жители многих городов, деревень и сёл не могут воспользоваться современными поликлиниками и больницами из-за отсутствия постоянного транспортного сообщения, а основным видом транспорта является трактор. Не все дети и подростки могут получить образование, так как необходимая перевозка детей из малых населённых пунктов невозможна без круглогодично функционирующих автомобильных дорог.



Итог – заброшенные деревни и посёлки, молодёжь перебирается в города и крупные населённые пункты. Почему это происходит сейчас, понятно, смена государственного устройства сработала. Раньше по этим медвежьим углам во множестве, буквально тысячи самолётов, летали «кукурузники» Ан-2, вертолёты Ми-8 и Ми-2. Цены на такие местные перелёты были сопоставимы с билетами на междугородный автобус, существовало стабильное расписание, множество аэродромов и посадочных площадок. Сегодня большинство из них поглотила тайга. По воспоминаниям авиаторов той поры, летали очень много, плюс случались санитарные рейсы. Вот люди и жили в условиях, может быть, и не самых комфортных, но точно без чувства оторванности от цивилизации. Впрочем, региональные авиакомпании и сейчас летают, но и количество населённых пунктов ограничено – масштаб далеко не тот.



Поэтому вопрос обеспечения современными экономичными лёгкими вертолётами региональных перевозчиков актуален в нашей стране. И на выставке HeliRussia‑2021 таковой имелся – VRT-500. На выставке показали нелётный экземпляр, но видно, что вертолёт близок к первому полёту. Это лёгкий однодвигательный вертолёт соосной схемы. Отсутствие длинной балки с подруливающим винтом приносит существенные выгоды при посадках на ограниченные площадки – диаметр их заметно меньше, чем у аналогов по грузоподъёмности классической одновинтовой схемы. В вертолётостроении есть даже термин «ометаемая площадь». Есть даже задний грузовой люк, чем не готовы похвастать «классические» одноклассники. Следовательно, переоборудовать VRT‑500 в санитарный вариант не представляет сложностей. Компактность в условиях города – это серьёзный козырь. Соосная схема устойчива к боковым порывам ветра, такой вертолёт легко висит на месте, что очень важно при спасательных работах, спуске и подъёме грузов без посадки на землю. Нормальная взлётная масса заявлена 1600 кг, дальность – 860 км, скорость – до 250 км/ч. Вертолёт получит самую просторную в своём классе кабину – 5 человек разместятся с комфортом. Полезная нагрузка – 730 кг или до 900 кг на внешней подвеске.



В компании-производителе к 2035 г. с VRT-500 планируют занять 15% мирового рынка в сегменте лёгких вертолётов этого класса.



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