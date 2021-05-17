Из Магнитогорска пустят самолеты до Екатеринбурга

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17 мая 2021, 18:08 Анна Семенова

Новый рейс между городами может стать удобным для бизнесменов. Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

Долететь можно будет за час и 1250 рублей

Необычную полетную программу разработала авиакомпания Red Wings, базирующаяся в Челябинске. Из Магнитогорска теперь можно будет улететь в Екатеринбург. Время в пути составит один час. Цена вопроса - 1249 рублей благодаря субсидированию. Дальше самолет будет отправляться в Минводы.

Воспользоваться новой услугой можно будет уже с 8 июня. Рейсы планируют осуществлять дважды в неделю, по вторникам и четвергам. «Суперджеты» авиакомпании рассчитаны на 100 пассажиров.

Расписание будет удобным для бизнесменам, которые планируют свой рабочий день. Из Екатеринбурга в Магнитогорск самолет вылетает в 07:35. Из Магнитогорска в Екатеринбург улететь можно будет в 16:50.

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