В Челябинской области станет больше поездов дальнего следования

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10 февраля 2021, 05:27 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото: Людмила Ковалева (Южноуральская панорама)

Южно-Уральская железная дорога возобновит ряд маршрутов, отмененных в связи с пандемией. А добраться до Москвы жители челябинской области теперь смогут через Екатеринбург

Как сообщает корреспондент «Аргументы недели» со ссылкой на gubernia74.ru поэтапное увеличение количества поездов дальнего следования начнется в феврале и продолжится в марте. В расписание снова появится поезд № 689/690 «Челябинск - Екатеринбург» с беспересадочными вагонами до Москвы. Кроме того, чтобы добраться до Москвы, южноуральцы смогут воспользоваться дополнительным поездом № 181/182 «Челябинск - Екатеринбург - Москва» и поездом № 285/286 «Челябинск - Москва». Стоит отметить, что будет увеличена периодичность курсирования поезда № 122/121 «Оренбург - Екатеринбург» (поезд проходит через Бреды, Карталы, Троицк, Еманжелинск и Челябинск).

Заметим, что 1 февраля в Челябинской области выросла в электричках. Кстати, не так давно, по просьбам южноуральцев, на рельсы вышла новая электричка: от города Карталы до станции Айдырля в Оренбургской области.