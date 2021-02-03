Гражданскую авиацию в будущем ожидают беспилотные самолёты

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3 февраля 2021, 11:10 [ «Аргументы Недели» ]

Российские авиакомпании по итогам 2020 г. перевезли 69,2 млн пассажиров, на 46% меньше, чем годом ранее, сообщала Росавиация. Международные перевозки при этом буквально рухнули на 76% в сравнении с предыдущим годом, до 13,1 млн человек. Внутренние сократились на 23% – до 56,2 млн человек. Можно сказать, что гражданскую авиацию России спасают размеры нашей страны.



Прогноз Международного совета аэропортов (ACI World) показывает, что восстановление авиасообщения в 2021 г. будет медленным и неопределённым, на считаные проценты, и без государственной поддержки отрасль может потерпеть полный крах. Но российские авиакомпании пока держатся, повторюсь, страна огромная, без авиации никак. Другое дело, что наши авиаперевозчики основные «сливки» снимают именно с международных рейсов, а их стало в прошлом году значительно меньше. А вот далёкое будущее, можно сказать, лучезарное. Ожидается, что в 2031 г. Китай станет крупнейшим пассажирским рынком, обогнав США, и по прогнозам далее продолжит доминировать, имея чуть более 3,6 млрд пассажиров, что составит 18,3% доли мирового рынка пассажирских перевозок. Далее следуют США и Индия с 2,9 и 1,3 млрд пассажиров соответственно. Вместе эти три страны будут обслуживать почти 40% мирового пассажиропотока.



И тут возникает новая проблема – где взять столько подготовленных пилотов? За несколько последних лет, до явления миру COVID-19, этот вопрос встал в полный рост. И вот придумали! Ещё в 2016 г. американское NASA стало изучать версию – а не оставить ли в пилотской кабине всего одного человека? Эксплуатанты авиационной техники задумались, как ещё можно «оптимизировать» управление самолётом. Дальше можно предположить, что автоматика самолётов будет становиться всё надёжнее и надёжнее, будут внедрены элементы искусственного интеллекта, и надобность в хорошо обученном пилоте исчезнет.



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