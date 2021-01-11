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Гайдар - гробовщик советского и российского авиапрома

, 18:37 [ «Аргументы Недели» ]

Гайдар - гробовщик советского и российского авиапрома

Когда Советского Союза не стало, пошло падение объёмов перевозок. Тысячи самолётов были поставлены к заборам ржаветь и гнить. Сотни пилотов и инженеров остались без работы. Количество перевозок упало со 120 миллионов до 20-ти.

«Наше самолётостроение было предано и приговор ему подписал Егор Гайдар. Когда в 1991-м году я услышал его заявление, я не поверил своим ушам, - рассказывает заслуженный лётчик СССР, замминистра гражданской авиации Советского Союза Олег Смирнов. - Журналист спросил его про перспективы самолётостроения, и Гайдар ответил, что это очень дорогостоящее дело, требует большого бюджета, много инженеров, конструкторов, заводов для производства комплектующих. А он уже договорился с «Боингом», что он нам даст необходимое количество любых самолётов под любые авиалинии. Это предательское заявление вылилось в государственную политику уничтожение нашего гражданского самолётостроения. Наследие великих конструкторов, имена которых знал весь мир - Туполев, Илюшин, Яковлев, Антонов - было уничтожено. Им на смену пришли «эффективные менеджеры». МАП (министерство авиационной промышленности) был уничтожен».  

Уничтожение авиации, особенно местной, - это государственное преступление. Перед развалом СССР у нас было 1300 аэродромов. Сейчас 200 с небольшим.

Подробнее смотрите в интервью на Youtube-канале #ЗАУГЛОМ.

ПВ

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