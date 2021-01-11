Советский авиаконcтруктор Туполев поспособствовал росту американского авиапрома

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11 января 2021, 18:26 [ «Аргументы Недели» ]

В 1990-м году в «Аэрофлоте» в рамках Министерства гражданской авиации СССР было 15 тысяч летательных аппаратов. Это всего лишь 30 лет тому назад! Все они, все сто процентов - отечественного производства. Ни одного западного.



Для «больших полётов» в СССР производился потрясающий самолет - Ил-62. Это лайнер, который летит без посадок из Москвы до Хабаровска и Владивостока. Потом появился Ту-114. С ним связана интересная история, с которой надо брать пример нашим руководителям, рассказывает заслуженный летчик СССР, замминистра гражданской авиации Советского Союза Олег Смирнов.



«Американцы пригласили в гости Никиту Сергеевича Хрущева с официальным визитом. Встал вопрос - на чём лететь? Американцы свой самолет предлагали, но Хрущев резко отказался. Он пригласил к себе Туполева. Это сейчас наши конструкторы опущены ниже плинтуса, а тогда Генсеку было не зазорно поговорить с конструктором лично. Спросил, как у нас дела с такими дальними полетами? Туполев ответил - всё нормально, есть самолет. Его уже облетали, но пока не получен доступ к пассажирским полётам. Это аналог нынешней сертификации. Хрущев сразу сказал - лечу на нём! Вместе с Генсеком Туполев посадил в несертифицированный самолёт своего сына. Без посадок, через океан - полёт прошел идеально. И когда он сел в Вашингтоне, то произвёл фурор. Когда эта громадина зарулила на аэродром, там не нашлось подходящего по высоте трапа. Никита Сергеевич был вынужден спускаться на землю по техническому трапу. После этого президент США собрал своих конструкторов и устроил взбучку - вы видите, как вы отстали, мы даже трапа не могли найти. А представляете, какая у них военная техника. После этого «Боинг» начал резко расширяться. Так что косвенно Туполев поспособствовал росту американского авиапрома».



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