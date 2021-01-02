Открылись продажи льготных авиабилетов для хабаровчан

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2 января 2021, 14:13 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Авиакомпания «Аэрофлот» начала продажи субсидируемых авиабилетов в дальневосточные города, а также в Симферополь и Калининград. Жители Хабаровского края смогут воспользоваться льготными тарифами до конца 2021 года.

Купить билеты по специальной сниженной цене смогут хабаровчане и жители региона до 23 лет и старше 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины), члены многодетных семей. Также субсидия действует для инвалидов первой группы, инвалидов детства и второй и третьей группы. Кроме того, право на льготные авиабилеты имеют пассажиры, сопровождающие инвалидов первой группы или детей-инвалидов.

Из Хабаровска в Москву билеты будут стоить немногим более 7 тысяч рублей.