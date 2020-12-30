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Пилот или водитель самолёта? Что кризис сделал с романтиками неба

, 12:48 [ «Аргументы Недели» ]

Пилот или водитель самолёта? Что кризис сделал с романтиками неба

Уходящий 2020 год выдался практически для всех людей очень тяжёлым. Пилот, капитан самолёта А-320 Андрей Литвинов рассказал «Новой газете» о главных проблемах, с которыми пришлось столкнуться представителям романтической профессии.

В конце февраля экипажу пришлось уйти на карантин из-за обнаруженного на одном из рейсов пассажира с коронавирусом. После сдачи теста выяснилось, что болезни у меня нет, рассказывает Андрей.

Зарплаты у лётчиков упали, так как они зависят от налёта часов. В месяц совершается несколько рейсов. Чтобы не сокращать штат, авиакомпаниям пришлось пойти на уменьшение окладов. Некоторые пилоты ушли на грузовые авиаперевозки. Кто-то устроился таксистом, курьером.

Восстановление гражданской авиации потребует значительного времени, к тому же это будет болезненный процесс, считает Литвинов. Даже если будут разрешены полёты за границу, это произойдёт не сразу. Авиация выступает своего рода барометром экономической ситуации в мире. Сейчас многие люди находятся на грани нервного срыва. Конечно, все экономические и социальные проблемы можно списать на COVID. Однако в случае ухудшения финансового благосостояния населения в стране могут начаться политические потрясения, особенно на фоне выборов в Госдуму.

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Источник: российские С-400 отбили у Трампа желание нападать на Сирию

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