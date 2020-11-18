Полёт на крыльях коронавируса. Карантин убивает мировую авиацию

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18 ноября 2020, 15:05 [ «Аргументы Недели» ]

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) совместно с профсоюзными объединениями работников транспорта лоббируют практически полное снятие ограничений на международное авиасообщение. Их понять можно – почти пять миллионов специалистов авиаотрасли под угрозой увольнения.



Глава IATA Александр де Жюньяк предлагает: «Правительства стран должны работать сообща, чтобы снова открыть границы. Надо вводить единую схему тестирования пассажиров на COVID-19. И отменять карантин». А наши авиакомпании начали продавать страховки от коронавируса вместе с билетами на рейс. Что совершенно бессмысленно при наличии стандартной для международных путешествий медицинской страховки. Правда, стоимость полиса, включённого в билет, практически не заметна для кошелька – 200–300 рублей.



По заявлению шереметьевского профсоюза лётного состава, в «Аэрофлоте» идёт скрытое выдавливание персонала. Президент профсоюза Игорь Дельдюжов сообщил, что приказ о сокращении зарплаты с 1 января 2021 года подписали ещё 27 октября. В три раза! Пандемия! В связи с оптимизацией заработной платы. Тут сразу понимаешь, почему Савельев из «Аэрофлота» перебрался в Минтранс.



А в это время наши туристы продолжают рваться к тёплым морям. Как сообщает «Интерфакс», когда первый после возобновления авиасообщения рейс на Кубу прилетел из Москвы 4 ноября, на борту авиакомпании Nordwind находилось 429 туристов Pegas Touristik. У 11 россиян обнаружили коронавирус, ещё 8 человек попали в обсерватор. После этого случая посольство Кубы обратилось к российской стороне с просьбой перед вылетом на отдых проверять здоровье туристов. По прибытии на Кубу второго рейса всем туристам в аэропорту сделали бесплатные тесты на коронавирус. Но и на втором рейсе из России на Кубу выявили 14 туристов с COVID-19 (!), сообщила пресс-служба туроператора ANEX Tour. Вопрос – сколько ещё человек подхватили заразу от попутчиков за время перелёта длительностью от 11 до 13 часов?



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