После трех перелетов вновь закрылись рейсы из Хабаровска в Петербург
4 ноября 2020, 13:13[ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]
После пятилетнего перерыва были возобновлены рейсы между Хабаровском и Санкт-Петербургом. Однако удалось совершить всего только три рейса – и маршрут снова закрыли. Авиакомпания Nordwind Airlines, соверриш всего три рейса, обслуживание направления поставила на паузу.
Предполагалось, что полеты будут выполняться дважды неделю – в понедельник и четверг широкофюзеляжным «Боингом».
- В период нестабильной эпидемиологической обстановки в связи со сниженным спросом на бронирование авиабилетов, в период с 9 ноября по 23 декабря 2020 года, а также с 12 января до 31 марта 2021 года авиакомпания приостановит выполнение прямых перелетов по маршруту Санкт-Петербург - Хабаровск (туда-обратно), - объявили в Nordwind Airlines.
Напомним, что компания уже не первый раз удивляет внезапной приостановкой рейсов. Летом она вдруг прекратила летать на Камчатку.
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