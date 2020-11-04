После трех перелетов вновь закрылись рейсы из Хабаровска в Петербург

Аргументы Недели → Туризм → Авиа, ж/д транспорт 13+

4 ноября 2020, 13:13 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

После пятилетнего перерыва были возобновлены рейсы между Хабаровском и Санкт-Петербургом. Однако удалось совершить всего только три рейса – и маршрут снова закрыли. Авиакомпания Nordwind Airlines, соверриш всего три рейса, обслуживание направления поставила на паузу.

Предполагалось, что полеты будут выполняться дважды неделю – в понедельник и четверг широкофюзеляжным «Боингом».

- В период нестабильной эпидемиологической обстановки в связи со сниженным спросом на бронирование авиабилетов, в период с 9 ноября по 23 декабря 2020 года, а также с 12 января до 31 марта 2021 года авиакомпания приостановит выполнение прямых перелетов по маршруту Санкт-Петербург - Хабаровск (туда-обратно), - объявили в Nordwind Airlines.

Напомним, что компания уже не первый раз удивляет внезапной приостановкой рейсов. Летом она вдруг прекратила летать на Камчатку.