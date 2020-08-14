Северянам Хабаровского края выделили еще 33 млн руб на льготные полеты

Аргументы Недели → Туризм → Авиа, ж/д транспорт 13+

14 августа 2020, 14:26 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Дополнительная сумма уйдет на финансирование льготных перелетов для жителей северных районов. Проект был инициирован предыдущим губернатором Сергеем Фургалом.

Инициатива экс-главы региона оказалась настолько популярной среди жителей края, что из бюджета будет выделены еще 33 млн рублей на эти цели.

Как только средства были израсходованы, перевозчики отменили продажи льготных билетов. Это случилось практически сразу после ареста Фургала. Первый зампред правительства Владимир Хлапов – сейчас он с должности уволился – стабилизировал ситуацию.

Сегодня правительство края информирует, что все льготные пролеты сохранены без ограничений. В том числе и программа льготных авиатарифов для северян.

- На организацию перевозок жителей Аяно-Майского, Ульчского, Николаевского, Тугуро-Чумиканского, Охотского и района им. Полины Осипенко в августе из краевого бюджета дополнительно было выделено 33 млн рублей, - рапортует новое краевое правительство.

Таким образом, цена на билет до Хабаровска и обратно составит 4,5 тысячи рублей. За детей от двух до 12 лет придется заплатить по три тысячи рублей. Всего один гражданин может воспользоваться льготным перелетом четыре раза в год.

- С начала года продано 16,6 тысяч льготных билетов на сумму субсидии почти 87,5 млн рублей, - объяснили в региональном белом доме.

Чтобы оформить билеты, нужна постоянная прописка не менее одного года на территории северного района Хабаровского края.