После коронавируса возникнет большой спрос на региональные самолёты

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27 мая 2020, 14:17 [ «Аргументы Недели» ]

Какую сумму готовы заплатить за новый самолёт региональные авиаперевозчики, летающие по медвежьим углам? Выяснилось, что они платить практически не готовы вообще – максимум, что называлось, 5 млн рублей. Цена автомобиля бизнес-класса.



Вот и летают по Сибири, Якутии, Дальнему Востоку и откровенный авиахлам, и Ан-24 с практически выбитым ресурсом. Говорить о том, что скоро в регионы пойдёт турбовинтовой Ил-114-300, преждевременно – самолёт ещё не вышел в серийное производство. Да и кто будет гонять 64-местный авиалайнер ради 5 или 15 пассажиров? Самолёт не должен возить воздух и генерировать убытки.



Использовать отечественные наработки региональных самолётов чиновники не хотят. Чиновники опять хотят удариться в прожектёрство и закупку зарубежной техники. Поэтому остановили сборку в Самаре самолёта "Рысачок".



Госпрограмма «Развитие авиационной промышленности» на 2013–2025 годы, ответственный за реализацию которой Минпромторг, содержит подпрограмму «Малая авиация». К малой авиации отнесена гражданская (коммерческая и авиация общего назначения), государственная авиация (специального назначения). К воздушным судам малой авиации относят самолёты с максимальным взлётным весом от 500 до 8600 кг и числом пассажиров до 20 человек. Но за последние 10 лет в Российской Федерации не удалось запустить массовое серийное производство самолётов малой авиации (до настоящего времени продажи носят единичный характер). Помимо этого, предпринимавшиеся попытки локализации производства иностранных ВС этой группы самолётов успеха также не имели. Особенно трудно понять ситуацию, когда лёгкие многоцелевые самолёты (ЛМС) с расширенными возможностями базирования уже сделаны, но выпускать их для отечественной авиации нет никакой возможности или желания? А самолётов до 2025 года для местных воздушных линий требуется 300 штук минимум.



Малая авиация – это основа местных воздушных линий, это сообщение между населёнными пунктами не через московские аэропорты, а напрямую. А где-то это вообще единственный способ попасть в региональную столицу. 28 тыс. населённых пунктов в нашей стране не имеют выхода к транспортным артериям. Дороги заменяют зимники по руслам закованных льдом рек. Обеспечить круглогодичную связь с миром, доставку необходимых для жизнедеятельности грузов в таких местах можно исключительно по воздуху.



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