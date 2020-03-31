Спецслужбы Египта уничтожили организаторов теракта в самолёте

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31 марта 2020, 12:38 [ «Аргументы Недели» ]

Египетское издательство "Arab Weekly" сообщило об уничтожении руководителя провинции Синай Абу-Фаиза аль-Ансари. Бывший чиновник возглавлял группу террористов, которая организовала взрыв на борту российского самолёта А 321 "Когалымавиа". Помимо него были уничтожены ещё несколько преступников, которые скрывались в городе Рафах.



Самой крупной террористической организацией на Синайском полуострове является «Ансар Бейт аль-Макдис». Она взяла на себя ответственность за крушение в 2015 году российского самолёта авиакомпании «Когалымавиа». Данная организация связана с «Исламским государством» (запрещена в России).



В администрации президента Египта сообщили о снижении активности деятельности террористов в ближайшие месяцы. Однако считать, что с терроризмом в стране покончено, ещё очень рано. Уничтоженные главари террористической группировки контролировали финансовые потоки, поступающие из зарубежных государств.



После смены бандитской верхушки активность террористов в Египте снова увеличится. Возглавить процесс могут бедуины или палестинцы. За последние годы Каир смог сократить количество террористических организаций. Однако они снова пополняются населением из бедных категорий людей. Поэтому возобновление авиасообщения и турпотока между Россией и Египтом постоянно откладывается.



