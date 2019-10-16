Дальневосточная ЖД планирует проложить новую ветку через Хабаровск

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16 октября 2019, 14:23 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В 2020 году Дальневосточная железная дорога планирует строительство еще одной ветки. Третье полотно будет пролегать через Хабаровск.

Новая ветка поможет в будущем перевозить большее количество товаров, а также увеличить пассажиропоток. В настоящее время объемы грузоперевозок значительно увеличились, и в связи с этим, железная дорога нуждается в реконструкции. Несмотря на то, что несколько грузовых веток построено на станции Хабаровск II, имеющейся инфраструктуры явно недостаточно.

- Мы постоянно работаем над модернизацией нашей железной дороги. Пока рано говорить об объемах финансирования планируемого строительства, для начала нужно согласовать сам проект, - поделился главный инженер ДВЖД Алексей Хворостов.

Но многие горожане недовольны планами железнодорожников и опасаются за свое спокойствие – ведь уже сегодня перекрытие проезда занимает порядка получаса, принося местным жителям дискомфорт.