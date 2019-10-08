«Аэрофлот» и «Россия» не хотят возить хабаровчан в Москву

//Туризм : Авиа, ж/д транспорт 13+

8 октября 2019, 15:53 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Прямые перелеты из Хабаровска в Москву авиакомпаниями «Аэрофлот» и «Россия» остановлены и пока не возобновляются. Продажа билетов по этому направлению никак не может стартовать.

Хабаровчане не могут воспользоваться удобными беспересадочными рейсами в столицу. На протяжение нескольких месяцев перелеты остаются под вопросом. «Аэрофлот» в прошлом году прекратил обслуживание региона. Гигант оставил себе всего один рейс, остальные передал «России». На этого перевозчика регулярно поступают жалобы от пассажиров. Сейчас ситуация выглядит еще хуже.

«Россия» работает на маршруте Хабаровск-Москва ровно год. Несмотря на то, что компания – дочернее предприятие «Аэрофлота», у компаний достаточно много отличий. Самолеты «Аэрофлота» значительно комфортнее, а сервис – выше.