“Хабаровским авиалиниям” позволят летать за границу

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26 сентября 2019, 14:57 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Авиакомпания «Хабаровские авиалинии» получит возможность осуществлять международные рейсы. Для этого перевозчику необходимо наладить льготные перевозки внутри региона.

Компания вошла в число дальневосточных коллег, выполняющих внутренние перевозки по льготным ценам. Президент России Владимир Путин ранее поручил разработать механизм по предоставлению преференций региональным перевозчикам. Отчитаться о выполнении поручения Минтранс должен к 1 марта 2020 года.

Две компании Хабкрая – «Хабаровские авиалинии» и «Аврора» попадают под льготу. Но «Аврора» уже работает на международных маршрутах. Вторая компания-перевозчик получит от регионального правительства особенную задачу – организовать социальные перевозки внутри края.

- В число проектов для «Хабаровских авиалиний» войдет и пилотный проект в Охотском районе. Для того, чтобы обеспечить жителей края свободное передвижение по региону, мы рассматриваем возможность распространения такой же схемы по всему субъекту РФ, - сообщил замминистра транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Максим Прохоров.