В ФАС прокомментировали рост стоимости авиабилетов

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) опровергли информацию о резком увеличении цен на авиабилеты в России. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"По отдельным маршрутам территориальные управления ФАС России проводят анализ и принимают меры реагирования, однако в целом по стране двузначных темпов роста не наблюдается", - сказали журналистам издания в пресс-службе.

Там подчеркнули, что данные были неверно интерпретированы: статистика оценивает "средний чек" - средние затраты пассажиров на усредненный перелет, а это характеристика скорее покупательной способности населения, но не рост цен.