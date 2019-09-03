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«Суперджет» укороченной версии не пустили на конвейер в Хабаровском крае

3 сентября 2019, 17:14 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

«Суперджет» укороченной версии не пустили на конвейер в Хабаровском крае

Укороченную версию Sukhoi SuperJet не пустили на конвейер Комсомольского-на-Амуре авиационного завода. От производства лайнера этой модификации решили вовсе отказаться в правительстве региона.

Основной заказчик модели – «Аэрофлот» - но и он берет только самолеты на 100 мест. 75-местная версия не пользуется спросом. На сегодняшний день интерес к укороченным «Суперджетам» проявила только компания S7 Group. Она подписала соглашение на 75 лайнеров и намеревалась начать эксплуатировать их в 2022 году. Но краевых властей не устраивает наличие всего лишь одного заказчика.

Представители S7 сообщили, что уменьшение размерности SSJ-100 могло стать решением многих проблем лайнера. Среди плюсов, по мнению специалистов авиакомпании, таким образом можно было снизить нагрузку на двигатели. Также, по мнению генерального директора Infomost Бориса Рыбака, использование укороченной версии стало бы более экономичным на длинных маршрутах внутри страны.

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ИЛ

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