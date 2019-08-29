Международный терминал хабаровского аэропорта «завел» аккаунт в соцсети

Пассажиры международных рейсов, пользующихся услугами международного терминала аэропорта Хабаровска теперь могут подружиться с ним в соцсетях. Объект вышел в Instagram.

Теперь пролистывая ленту, можно узнавать о последних новостях воздушной гавани. К тому же, в комментариях можно задавать вопросы специалистам аэропорта. Помимо Instagram, авиапредприятие имеет аккаунты в Facebook и Twitter.

АО «Хабаровский аэропорт» - главный оператор по наземной деятельности в международном аэропорту Хабаровск. Глава краевого Минтранса Валерий Немытов проинформировал, что строительство нового терминала идет по плану. Ввод в эксплуатацию намечен на осень этого года.