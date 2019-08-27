В Шереметьево могут сократить количество голосовых сообщений
27 августа 2019, 22:01 [ «Аргументы Недели» ]
Международная ассоциация аэропортов направила в Минтранс РФ письмо с предложением о реализации проекта "Тихий аэропорт" в "Шереметьево". Об этом во вторник сообщает газета "Известия".
Предлагается транслировать информацию, не относящуюся к отправлению и прибытию рейсов (например, сообщения о проезде до ближайшего населенного пункта и правилах поведения в аэропорту) только на электронных табло.
Представители аэропортов выступили за снижение в терминале шумового воздействия. Отмечается, что такой подход соответствует практикам большинства мировых аэропортов. Например, Мюнхена, Хельсинки, Дубая и Сингапура.