В Шереметьево могут сократить количество голосовых сообщений

Международная ассоциация аэропортов направила в Минтранс РФ письмо с предложением о реализации проекта "Тихий аэропорт" в "Шереметьево". Об этом во вторник сообщает газета "Известия".

Предлагается транслировать информацию, не относящуюся к отправлению и прибытию рейсов (например, сообщения о проезде до ближайшего населенного пункта и правилах поведения в аэропорту) только на электронных табло.

Представители аэропортов выступили за снижение в терминале шумового воздействия. Отмечается, что такой подход соответствует практикам большинства мировых аэропортов. Например, Мюнхена, Хельсинки, Дубая и Сингапура.