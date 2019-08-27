В российских аэропортах появится система распознавания лиц

Крупные воздушные гавани Российской Федерации на сегодняшний день внедряют алгоритмы идентификации лиц в тестовом режиме, массовое применение системы может занять до полутора лет.

Об этом сообщил генеральный директор NtechLab Александр Минин. По его словам, сейчас компания ведет переговоры по внедрению своей технологии для обеспечения безопасности аэропорта, контроля входной и внутренних зон.

"Сейчас идут пилотные проекты. Мы не единственные, чей алгоритм тестируется, поэтому пока не можем подробно комментировать до объявления официальных тендеров", - цитирует слова гендиректора компании агентство ТАСС.

В свою очередь коммерческий директор VisionLabs - одного из ключевых российских разработчиков технологии распознавания лиц - подтвердил журналистам, что соответствующая технология уже находится в пилотной эксплуатации.