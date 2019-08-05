Женщину-пилота не пустили в загранрейс из-за штрафов ГИБДД
5 августа 2019, 16:32 [ «Аргументы Недели» ]
Судебные приставы в одном из московских аэропортов не пустили девушку-пилота из Санкт-Петербурга в ее первый заграничный рейс. Как выяснилось, причиной стали долги почти в один миллион рублей.
Как сообщила пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Петербургу, в отношении 26-летней женщины было возбуждено 127 исполнительных производств, из которых более 100 - штрафы ГИБДД.
Штрафы, в основном, касались превышения скорости и неправильной парковки. Общая сумма долга составила 996 тысяч рублей. Женщина не реагировала на требования исполнительных документов, не являлась на прием.