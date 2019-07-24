СМИ: комнаты для курения в аэропортах могут сделать платными

В Госдуме предложили внести поправки в законопроект о возвращении "курилок" в аэропорты, предусматривающие платный вход. Стоимость посещения может составить 50-100 рублей, сообщают "Известия".

Первый зампред комитета по охране здоровья нижней палаты Федерального собрания Федор Тумусов отметил, что оборудование комнат потребует дополнительных расходов, которые можно переложить на непосредственных пользователей.

Правительству необходимо определить технические условия содержания курилок. В частности, предельный уровень табачного дыма возле них. По словам депутата, аэропорты должны установить соответствующие вентиляционные системы.