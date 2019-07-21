Денис Мантуров ждет 30 “Суперджетов 100” в год от завода в Хабаровском крае

На авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края с начала года выпущено 13 лайнеров SSJ100. 18 июля свой первый полет совершил 188-й по счету пассажирский «Суперджет 100».

Завод ГСС до конца года планирует выпустить не менее 21 лайнера. Но это для предприятия не предел – производственные мощности завода позволяют производить по одному лайнеру в неделю – то есть, в двое больше сегодняшнего результата.

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что реальный спрос на «Суперджет 100» оценивается 25-30 машинами в год. Министр отметил, что это спрос должен поддерживаться высоким качеством техобслуживания и ликвидацией задержек в поставках запчастей. Мантуров уверен, что авария, произошедшая в Шереметьево, никак не должна повлиять на заказчиков самолета, ведь лайнеры отвечают международным стандартам безопасности.