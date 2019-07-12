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Из Хабаровска в Бангкок можно будет летать прямым рейсом

12 июля 2019, 19:21 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Из Хабаровска в Бангкок можно будет летать прямым рейсом

Губернатор Хабаровского края еще в мае обещал расширить маршрутную карту авиаперелетов из краевой столицы и обратно. Теперь найден авиаперевозчик, готовый выполнять прямые перелеты из Хабаровска в Бангкок и обратно.

Переговоры ведутся с компанией S7 относительно запуска нового рейса. Перед тем, как дать окончательное согласие, компания посчитает рентабельность.

Сейчас краевое правительство разрабатывает специальную программу, благодаря которой перевозчики смогут использовать местный аэропорт для посадки своих самолетов. Кроме того, из краевой столицы возобновлены рейсы в Ташкент и обратно.

Отметим, что туристический поток в Хабаровский край начал сокращаться именно из-за неразвитого авиасообщения. В 2018-м регион посетили более 50 тысяч иностранных граждан. Однако большинство туристов отправляется именно в Приморье, игнорируя Хабаровский край. Ведь из Владивостока есть возможность вылететь в 15 зарубежных городов – а это больше в пять раз по сравнению с хабаровской возможностью.

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