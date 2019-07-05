Из Охотского района в Хабаровск стало дешевле летать

Спецпрограмма дешевых авиабилетов для жителей Охотского района введена в Хабаровском крае в так называемом полотном режиме. Ее подписал губернатор Сергей Фургал.

На сегодняшний день взрослый пассажир сможет слетать из Охотска в краевую столицу и обратно за 25 тысяч рублей. За эти же деньги можно вылететь из Хабаровска в Москву, а потом вернуться обратно. Это кажется возмутительным, тем более, что путешествие в Хабаровск для жителей отдаленного района иногда является жизненной необходимостью. Например, если речь идет о получении определенного вида медицинской помощи.

По распоряжению губернатора с 1 июля стоимость билета составит 4500 рублей. Дети от 2 до 12 лет смогут улететь за 3 тысячи рублей. В течение года можно будет воспользоваться льготными билетами четыре раза. Средства субсидирования льготных билетов будут выделены из краевой казны.

Воспользоваться субсидией могут те, кто прописан в Охотском районе и проживать там не менее одно года. В другом случае можно предоставить справку из районной администрации о том, что человек действительно постоянно проживает на территории района.

Продавать билеты будут «Хабаровские авиалинии». Кассы расположены как в Хабаровске, так и в Охотске.

На сегодняшний день проблема транспортной доступности – одна из самых острых в регионе. Теперь решение вопроса ведется в рамках поручений Президента РФ Владимира Путина.