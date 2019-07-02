О развитии сотрудничества в области транспорта

26 июня в рамках XI Объединенного торгово-экономического форума России, Китая и Монголии состоялся круглый стол «Развитие сотрудничества в области транспорта». Модератором дискуссии выступила генеральный директор ООО «Сибирь Карго Сервис». В обсуждении приняли участие более 40 представителей органов власти и предпринимателей стран-участниц форума, среди которых:

– Зотин Дмитрий – заместитель министра транспорта Красноярского края;

– Заврин Евгений – заместитель начальника Красноярской таможни;

– Ткачёв Лев – заместитель начальника Красноярской железной дороги, председатель Комитета развитию предпринимательства в сфере транспорта Союза «ЦС ТПП»;

– Катречко Александр – председатель Совета Союза «ЦС ТПП»;

– Киселев Михаил – руководитель департамента развития грузовых авиационных перевозок ООО «Аэропорт Красноярск»;

– Голубовский Максим – представитель АО «Эра групп»;

– Андреев Виталий – представитель ООО «Авиакомпания Эйбриджкарго» и другие.

В ходе круглого стола был актуализирован вопрос необходимости развития не только традиционных грузовых перевозок – железнодорожным транспортом, но и авиационных. В настоящее время Россия обладает серьезным потенциалом развития широкого спектра услуг перевозки грузов авиационным транспортом по целой группе товаров.

Предложения авиакомпаний и грузовых терминалов, озвученные в ходе круглого стола, вызвали интерес монгольских компаний.

Представители Красноярской таможни, в свою очередь, рассказали о процессах перехода на электронные форматы оформления таможенных операций, что также представляет интерес для участников круглого стола, заинтересованных в оперативности и простоте внешнеторговых процедур.

Развитие всех форм грузовых перевозок – железнодорожных, автотранспортных, водных и авиационных – между странами-участниками является базовым аспектом в развитии торгово-экономических отношений.

Участники круглого стола выразили надежду, что обсуждение вопросов развития грузовых перевозок на таких площадках как ОТЭФ-2109 повлечет существенное развитие транспортной отрасли стран, что, в свою очередь, позволит увеличить товарооборот между ними.