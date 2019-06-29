В России разработали новый сверхдальний пассажирский лайнер

Центральный аэрогидродинамический институт представил концепт самолета с увеличенной дальностью и скоростью полета. Модель уже прошла испытания, сообщает пресс-служба института.

Согласно документации, речь идет о создании самолета на 200-250 пассажиров с дальностью до 9 тыс. километров. Примерно теми же характеристиками обладает узкофюзеляжный лайнер Airbus A321XLR, сообщило BBC.

Модель лайнера спроектировали инженеры ЦАГИ. В качестве основы они использовали типовой фюзеляж круглого сечения. На основе этого фюзеляжа инженеры создали два проекта с различными вариантами крыльев.

В первом случае речь идет о крыле со стреловидностью 30 градусов, рассчитанного на крейсерское число М, равняющееся 0.83-0.84. Во втором стреловидность увеличена, благодаря чему возросло значение М - 0.84-0.85.