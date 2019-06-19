Жители Хабаровска смогут летать в Тынду соседней Амурской области

Дополнительный воздушный маршрут позволит хабаровчанам летать в Тынду. Первый рейс будет запущен уже 23 июня.

Новый рейс будет выполняться краевой авиакомпанией «Хабаровские авиалинии». Дальневосточники и гости региона смогут летать по этому маршруту на Ан-24 каждую неделю по воскресеньям. Время в пути составит 2 часа 50 минут.

Это достаточно популярное направление среди хабаровчан и жителей края. Маршрут будет субсидироваться, а тариф составит от 7050 рублей для взрослого пассажира.

Это не первый субсидируемый маршрут, который выполняет авиакомпания. Субсидируемый из федерального бюджета маршрут Хабаровск – Оха – Хабаровск начал работать зимой 2019-го. Цена билета на этот перелет несколько ниже – она составляет 6842 рубля. На борт можно взять до 20 кг бесплатного багажа при перелете эконом-классом.

Напомним, что авиадоступность – актуальный вопрос для жителей дальневосточных регионов. В некоторые населенные пункты можно добраться исключительно по воздуху.