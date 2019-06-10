Таможня задерживает вылет рейса авиакомпании "Победа" из московского аэропорта "Внуково" в Пизу. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на источники в обслуживающей компании воздушной гавани.

Таможня задержала экипаж рейса лоукостера "Победа" из Внуково в Пизу. Официальный представитель "Победы" подтвердил, что международные рейсы во Внуково задерживаются таможенной службой. Самолет должен был вылететь в 14:10 мск.

Сотрудники таможни отказываются принимать от "Победы" генеральную декларацию в электронном виде: "Пассажиры ожидают посадки в терминале, информации о вылете нет, таможня требует, чтобы декларацию заполнили вручную", - сказал источник.