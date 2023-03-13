Российским отелям «всё включено» придется предоставлять гостям алкоголь в неограниченном количестве

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Александр Крохмаль, Журналист

Теперь и в Турцию ехать не надо? Фото: Unsplash.com

Российские отели, работающие по системе «всё включено», будут неограниченно предоставлять отдыхающим алкогольные напитки отечественного производства. Данные правила утверждены Росстандартом.

Местный алкоголь должен быть представлен в отелях в неограниченном количестве на шведском столе. Это касается обеда и ужина. К точкам доппитания такие правила тоже относятся. Так что любители хорошенько промочить горло могут порадоваться.

А ещё, согласно стандарту, в неограниченном количестве на шведском столе гостям будут предоставлены безалкогольные коктейли, а также горячие и прохладительные напитки. Отмечается, что требования к услугам «всё включено» и «ультра всё включено» в РФ закреплены впервые. Эти нормы начнут действовать не ранее 30 июня 2023 года.