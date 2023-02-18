Обошел столицу: Петербург стал первым городом в РФ по числу бронирований отелей

Туристы намерены провести три ночи в Северной столице России, заплатив за каждую из них отелям в среднем по 3,4 тысяч рублей.
Среди городов России Санкт-Петербург стал первым по числу бронирований отелей на февральские праздники. Об этом сообщает АБН Петербург.
В Северной столице РФ туристы хотят провести три ночи, заплатив около 3,4 тысяч рублей. На втором месте оказалась Москва – здесь за одну ночь в гостинице готовы выложить 3,9 тысячи рублей, а пробыть две ночи. Третье место занял Сочи - средний чек за ночь в курортном городе обойдется в 3,7 тысячи рублей. Примерно на таком же уровне находится спрос на отели в Казани, Но там за одну ночь придется отдать 5,3 тысяч рублей.
Что касается других городов старны, то чаще всего люди продолжают бронировать номера в гостиницах в Нижнем Новгороде, Калининграде, Ярославле, Екатеринбурге, Туле и Иркутске.
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