Обошел столицу: Петербург стал первым городом в РФ по числу бронирований отелей

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Туризм

18 февраля 2023, 11:39 Елена Соколова

Фото: Фрагмент видео на YouTube

Туристы намерены провести три ночи в Северной столице России, заплатив за каждую из них отелям в среднем по 3,4 тысяч рублей.

Среди городов России Санкт-Петербург стал первым по числу бронирований отелей на февральские праздники. Об этом сообщает АБН Петербург.

В Северной столице РФ туристы хотят провести три ночи, заплатив около 3,4 тысяч рублей. На втором месте оказалась Москва – здесь за одну ночь в гостинице готовы выложить 3,9 тысячи рублей, а пробыть две ночи. Третье место занял Сочи - средний чек за ночь в курортном городе обойдется в 3,7 тысячи рублей. Примерно на таком же уровне находится спрос на отели в Казани, Но там за одну ночь придется отдать 5,3 тысяч рублей.

Что касается других городов старны, то чаще всего люди продолжают бронировать номера в гостиницах в Нижнем Новгороде, Калининграде, Ярославле, Екатеринбурге, Туле и Иркутске.