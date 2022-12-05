Приятное с полезным: Стамбул стал новой туристической и модной Меккой для россиян

Аргументы Недели → Туризм 13+

5 декабря 2022, 15:21

Фото: АН

С тех пор как Милан и Париж стали практически недоступны для россиян, их место все прочнее занимает Стамбул – город, в котором так тесно и гармонично переплетаются Восток и Запад, традиции и современность, природа и шум мегаполиса, живущего в своем неповторимом ритме.

Ежедневно только из Москвы в Стамбул вылетают более 15 прямых рейсов. Время в пути занимает от 4 до 5 с половиной часов. Россиянам не нужны визы, все ковидные ограничения сейчас тоже отменены. Достаточно купить билет – и вот вы уже в историческом центре.

Трамвай на улице Истикляль.

Один из главных символов Стамбула – собор Святой Софии. За свою многовековую историю храм пережил землетрясения, бесконечные нападения и варварские разграбления, но выстоял, не потеряв своего великолепия. После захвата Константинополя османами собор был обращен в мечеть, в середине прошлого века получил статус музея, а два года назад вновь стал мечетью. Тем не менее, наряду с выдержками из Корана в соборе по-прежнему можно увидеть изображения Христа и Богоматери. Посетить храм может каждый, проход закрыт только в часы Намаза. Женщинам необходимо прикрыть голову платком.

Собор Святой Софии иногда называют восьмым чудом света.

Пройдя от площади Таксим по местному "Арбату" - знаменитой улице Истикляль - где жизнь бурлит днем и ночью, попадаем к Галатской башне, которая стала отправной точкой для одного из самых первых полетов в истории. Смастерив крылья, османский инженер-изобретатель спрыгнул с башни, перелетел через Босфор и успешно приземлился в азиатской части Стамбула. Повторять его подвиг, конечно, не стоит, но вот забраться на самый верх (высота – почти 70 метров), насладиться потрясающим видом и сфотографироваться с позирующими чайками – обязательный пункт программы.

С вершины Галатской башни открывается потрясающий вид на Стамбул.

Относительно недавно в историческом здании отеля Бристоль открыли музей Пера. Полотна европейских и турецких художников, в том числе всемирно известного Османа Хамди-Бея, большая коллекция мер и весов от древних времен до современности, а также выставка изделий из керамики и фарфора из древнего города Кутахья. Каждая кофейная чашечка – настоящий шедевр.

В поездке не всегда есть время на симфонические концерты, но хотя бы заглянуть в заново открытый в прошлом году культурный центр Ататюрка смысл все же есть. Два зала, библиотека, выставочное пространство, ресторан - на строительство проекта потрачено немало денег и времени, поэтому масштаб впечатляет.

Любопытно зайти в стамбульский караван-сарай. Чаще всего двухэтажные сооружения служили стоянкой для торговцев. Внизу были склады и загоны для животных, а на втором ярусе – комнаты для постояльцев. Такая вот средневековая гостиница. Сегодня в караван-сарае можно найти лавки с текстилем и ремесленные мастерские. Так, в одной из них делают ковры ручной работы. Очень кропотливый труд: на изготовление шелкового изделия может уйти больше трех лет. Ковер из шерсти мастерицы ткут примерно полтора года. Можно себе представить, во сколько обойдется такое сокровище! Средняя стоимость шелкового ковра стандартного размера – около 5 тыс. долларов. Цена на большой может доходить до 75 тыс. долларов.

Этот ковер продают за 24 тыс. долларов. На пол такое сокровище положить рука не поднимется!

Над ковром из шелка мастерицы трудятся не один год.

За коврами, турецкими лампами, украшениями, антиквариатом, расписной посудой и сувенирами стоит отправиться на Гранд-базар – один из крупнейших рынков в мире. Более 60 рядов, тысячи лавочек – место очень колоритное.

Умение торговаться здесь точно пригодится.

Сплошные контрасты. Окунувшись в суету турецких базаров, перемещаемся в квартал Каракёй. Еще совсем недавно набережную закрывали строительные леса, а сейчас здесь современное и невероятно атмосферное пространство. Галатапорт – это огромный подземный круизный терминал, выставки, уютные рестораны, кондитерские, магазины, а также музей Современного искусства. Прогулка по набережной с видом на Босфор и проплывающие мимо белоснежные лайнеры оставляет самое приятное впечатление. Отсюда прекрасно видно старый город Султанахмет и Голубую мечеть, телебашню, дворец Топкапы.

Галатапорт - новое модное место в Стамбуле.

Стамбул и раньше был одним из лучших мест для удачного шопинга, а с тех пор как дорога в европейские столицы, по сути, закрылась и из России ушли многие бренды, Турция стала настоящей модной Меккой. Единственный нюанс – с собой придется взять доллары или евро, карты пока не принимают, а рубли менять невыгодно.

В Стамбуле можно найти практические все любимые россиянами марки одежды и обуви. Особого внимания заслуживают, безусловно, вещи местного производства. Качество турецких тканей, пожалуй, в рекламе не нуждается. Причем, в последнее время здесь появляется все больше талантливых дизайнеров. Так, Умит Унал работает над джинсовыми и монохромными хлопковыми рубашками. Парфюмеры из компании Atelier Rebul, история которой началась еще в 19-м веке, создали уникальный аромат Стамбул, передающий атмосферу города. А ювелир Севан Бичакчи прославился благодаря уникальной технике – созданию объемной картинки внутри драгоценного камня, над некоторыми своими изделиями мастер трудится годами. Вдохновленным красотой, историей и традициями Стамбула, местной природой, турецким дизайнерам удается создавать вещи вне времени и моды.

Напоследок – самое вкусное. Турецкие сладости, которые подавали даже султану, нужно непременно попробовать: пишмание (лакомство, внешне похожее на сладкую вату), нуга, халва, рахат лукум, айва татласы, сютлач (молочный десерт, напоминающий рисовый пудинг) и, конечно, пахлава самых разных видов.

Мало кто может устоять перед турецкими лакомствами.

Насладившись Стамбулом, многие туристы отправляются на морское побережье. Внутренние перелеты стоят недорого и занимают всего около часа.