Для туристов Таганая открылась гостиная под открытым небом

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16 августа 2022, 08:27 Анна Семенова

Теперь туристам будет еще комфортнее совершать восхождения. Фото: телеграм-канал нацпарка "Таганай"

Теперь на «Гремучем ключе» есть, где укрыться от снега или дождя.

Любители пешего туризма неизменно приезжают на Таганай, хоть зимой, хоть летом. Как правило, точкой для отдыха является приют «Гремучий ключ», где люди готовят и перекусывают. Раньше в дождь или во время таяния снега вся площадка быстро намокала. Но теперь здесь появилась настоящая комфортная «гостиная» под открытым небом. Работники национального парка поставили здесь уютные беседки, положили деревянный настил. Ноги никто не промочит!

Также сообщается, что в «Гремучем ключе» завершен ремонт бани, всем поклонникам горячего приема вновь можно бронировать время помывки (говорят, желающих очень много).