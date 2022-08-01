В национальном парке Челябинской области объявили высокую пожарную опасность

Аргументы Недели. Челябинск → Туризм

1 августа 2022, 13:45 Анна Семенова

Родники нацпарка совсем высохли. Фото: телеграм-канал нацпарка Зигальга

Уровень воды в реках и ручьях находится на критической отметке.

Со вчерашнего вечера погода в Челябинске не слишком радует, небо затянуто тучками, идет дождь. Но несмотря на довольно холодное и мокрое лето, работники национального парка «Зигальга» встревожены, здесь объявлен повышенный, четвертый класс пожарной опасности.

Родники в районе вершины Поперечной пересохли, воды в реках и ручьях почти нет, уровень достиг критического минимума.

Как сообщили в пресс-службе заповедника, особенно внимательными и осторожными с огнем должны быть туристы, совершающие сплавы. В северо-восточной части парка, где проходят водные маршруты, ситуация особенно напряженная.