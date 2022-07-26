Высокое качество удобств для туристов в Приморье создают модульные отели

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26 июля 2022, 07:55

фотор пресс-службы правительства Приморского края

16 предпринимателей Приморья подали заявки на получение субсидии для создания модульных отелей. Общая стоимость заявленных на конкурс проектов составляет более 1,2 миллиарда рублей. Кто получит финансовую поддержку, станет известно после 28 июля.

Конкурсной комиссии предстоит отобрать из заявок проекты для предоставления финансовой поддержки в рамках реализации региональной госпрограммы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2020-2027 годы. В агентстве по туризму Приморского края рассказали, что проекты, предусматривающие создание высокого уровня комфорта для гостей, в том числе и для маломобильных людей, получат дополнительные баллы.

По словам руководителя агентства Арсения Крепского, предприниматели Приморья всё больше предполагают неморской отдых с широким набором дополнительных услуг – детскими площадками, живыми уголками, местами для занятий уличной гимнастикой, воркаутом.

«Предприниматели не замыкаются на уже существующей в крае бизнес-модели, которая стремится удовлетворить короткий сезонный спрос», – отмечает Арсений Крепский.

Модульные отели не только компактны, быстро строятся, но позволяют организовать отдых гостей с высоким уровнем обслуживания и удобств. Руководитель агентства по туризму Приморского края выразил надежду, что бизнес увидит выгоду вкладывать деньги в отрасль гостеприимства и отдыха, в создание безупречного сервиса и комфорта.

В свою очередь власти Приморского края оказывают всемерную поддержку развитию туризма. В том числе созданию модульных отелей. Те проекты, которые подразумевают одновременную установку не менее 10 жилых модулей, получат краевые субсидии. Они помогут предпринимателям компенсировать половину понесённых затрат обустройство каждого модуля. но не более полутора миллионов рублей.