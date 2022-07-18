На Таганае зацвела краснокнижная пьянящая орхидея

Цветы содержат вещества, от которых насекомые порой не могут даже взлететь.
Орхидея, которую сотрудники нацпарка называют обманщицей, носит официальное название «пыльцеголовник». Ее цветки не содержат нектар, но привлекать насекомых-опылителей нужно, поэтому растение маскируется под милый колокольчик. Осы любят пыльцеголовник, они наведываются к нему, чтобы пополнить силы и… расслабиться: в цветах данной орхидеи содержится этанол и наркотические вещества.
Как сообщают сотрудники «Таганая», часто опьяненные насекомые, которые должны перенести пыльцу на другой цветок, не могут взлететь от наслаждения. И тогда, увы, орхидея остается неопыленной и теряет голову. Также хрупкие венчики могут пострадать от сильного дождя или ветра, от того, что рядом пройдет человек или пробежит зверь. Потому эти орхидеи занесены в Красную книгу из-за своей редкости и уникальности. Однако в южноуральском национальном парке о популяции растения не переживают. В районе Еремеевской копи в этом году обнаружены еще два участка его произрастания.