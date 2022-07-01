На «Таганае» обустроили аллею, где можно выбрать туристический маршрут

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1 июля 2022, 07:48 Анна Семенова

Информационная тропа подскажет, куда двигаться дальше. Фото: Телеграм-канал нацпарка "Таганай"

Информационные стенды расскажут о тропах, их достопримечательностях и логистике.

У бывалых туристов вопрос о предстоящем маршруте, как правило, не стоит. Но новички, а также гости Южного Урала могут и растеряться среди такого многообразия. Поэтому в национальном парке «Таганай», в Центральной усадьбе, появилась аллея с информационными стендами.

Посетители смогут подробно узнать о 14 заповедных территориях Урала и выбрать для своего следующего путешествия интересный пеший, велосипедный, водный или автомобильный маршрут. Стенды содержат сведения о тропах, логистике и достопримечательностях.

Предложенные маршруты созданы как для подготовленных туристов, так и для начинающих, совершить их можно в любое время года.