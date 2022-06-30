На Дальнем Таганае в Челябинской области выпал снег

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30 июня 2022, 08:14 Анна Семенова

Снежок выпал в ночь на 29 июня. Фото: телеграм-канал нацпарка "Таганай"

Лето 2022 года не радует южноуральцев жарой.

Челябинцы нынешним летом радуются, если за окном хотя бы +16, теплой погодой наше регион в этом году обделили. Но пока горожане прятались в теплые куртки от пронизывающего ветра, в национальном парке 29 июня и вовсе выпал снег.

Зима наведалась на Дальний Таганай и оставила после себя небольшие следы в виде легкого снежка. Температура воздуха при этом опустилась ниже нуля. Горную тундру погодными аномалиями не удивишь, однако в последние дни июня таких осадков никто не ждал.

Однако, как сообщили в пресс-службе нацпарка, долго гостить морозец в Челябинской области не стал, уже во второй половине дня яркое солнышко включило в небе двойную радугу.