На Дальнем Таганае в Челябинской области выпал снег

Лето 2022 года не радует южноуральцев жарой.
Челябинцы нынешним летом радуются, если за окном хотя бы +16, теплой погодой наше регион в этом году обделили. Но пока горожане прятались в теплые куртки от пронизывающего ветра, в национальном парке 29 июня и вовсе выпал снег.
Зима наведалась на Дальний Таганай и оставила после себя небольшие следы в виде легкого снежка. Температура воздуха при этом опустилась ниже нуля. Горную тундру погодными аномалиями не удивишь, однако в последние дни июня таких осадков никто не ждал.
Однако, как сообщили в пресс-службе нацпарка, долго гостить морозец в Челябинской области не стал, уже во второй половине дня яркое солнышко включило в небе двойную радугу.