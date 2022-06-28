В новом визит-центре «Таганая» установили зону релакса

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28 июня 2022, 11:49 Анна Семенова

Вот такая уютная зона ждет туристов на Семибратке. Фото: телеграм-канал нацпарка "Таганай"

Туристы смогут комфортно расположиться для того, чтобы наблюдать за природой.

Новое место для любителей природы недавно открылось на Семибратке. Визит-центр здесь отличается тем, что здесь экспонаты можно трогать руками. Интерактивная экспозиция позволяет лучше узнать родной край. А теперь еще и появился уголок отдыха, в котором телевизор не нужен. Перед панорамными окнами установлены удобнейшие кресла-коконы, в которых можно уютно устроиться и наблюдать, как в таежном уголке идет жизнь.

В частности, как сообщает пресс-служба нацпарка «Таганай», с этой точки отлично просматривается сосновый бор и все, что происходит у висящей на дереве кормушки для птиц.