Специалисты защиты леса прочесали 50 километров троп Таганая

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24 июня 2022, 08:11 Анна Семенова

Специалисты внимательно отнеслись к каждому дереву вдоль дорог, по которым проходят туристы. Фото: телеграм-канал нацпар

Приезжие эксперты оценивали состояние деревьев в национальном парке.

Гости из Российского центра защиты леса осмотрели все деревья по пути следования троп национального парка «Таганай». Внимание заостряли на тех стволах, которые опасно накренились над дорогой, сухостоях, деревьях, поврежденных сильным ветром, сходом снега.

По словам заместителя директора нацпарка по лесохозяйственной деятельности Юлии Ольковой, состояние каждого дерева оценивалось не только визуально, но и с помощью специальных приборов, определяющих диаметр и высоту стволов.

Всего было пройдено почти 50 километров троп. После чего специалисты забрали полученные данные, чтобы свести их в итоговый акт. Далее документ поможет своевременно решить вопрос с опасными деревьями.