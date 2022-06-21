Для туристов настоящий рай – Приморский край

Аргументы Недели. Владивосток → Туризм 13+

21 июня 2022, 06:40

Приморье, Ольгинский район, маяк на полуострове Базюлек

Стремительно проходящее лето требует ответа на вопрос: где провести отпуск. Многие дальневосточники выбирают для отдыха Приморье с его побережьем, уникальной природой и туристическими достопримечательностями. А вот приморцы зачастую предпочитают отправляться за рубеж. Между тем, у себя в крае они имеют практически неограниченные возможности для прекрасного времяпрепровождения. Только вот далеко не все об этом знают, а некоторые даже и вовсе не подозревают о существовании в Приморье просто фантастических мест.

Отдых у моря

Купальный сезон в Приморье довольно продолжителен, открывают его ещё в мае, хотя самый разгар приходится на вторую половину лета и начало осени. Но охотники за ультрафиолетом выходят позагорать на многочисленные пляжи уже весной. Любители искупаться в кристально чистых прозрачных прибрежных водах для отдыха чаще всего выбирают южное побережье края, где находятся лучшие места для пляжного отдыха, во Владивостоке это бухта Шамора, пляжи на островах, в Хасанском районе – Андреевка, Безверхово (Сидими), бухта Витязь и окрестности Славянки, под Находкой – Ливадия.

Кстати, в начале весны в Находке перспективы развития внутреннего туризма обсудили представители отрасли из Приморья, Амурской области, Хабаровского края и Москвы. Гостей из столицы возможности города по приёму отдыхающих порадовали. Генеральный директор московской компании «Мой мир» Борис Мартынов признался, что уже наметил определённые цели по выстраиванию турпотока в Приморье.

– Я под впечатлением от вашего города. Уверен, что у многих проснётся интерес к региону, если о нём больше рассказать и предложить достойный туристический продукт, – отметил он.

Сформировать положительный, узнаваемый образ Приморья и повысить конкурентоспособности пляжных территорий нашего края призван конкурс идей на создание изобразительного (лого) и словесного (слоган) обозначения «Пляжные территории Приморского края».

Протяжённость береговой границы края составляет почти полторы тысячи километров, и отдых на побережье северного Приморья не менее впечатляющ, хотя не так продолжителен. Высочайшее видовое разнообразие подводной флоры и фауны с характерным смешением северных и южных видов, пёстрые подводные ландшафты, высокая прозрачность воды с относительно высокой температурой, развитая индустрия подводного снаряжения делают наш край одним из самых привлекательных в стране для дайвинга.

Вдоль восточного побережья, от Находки до Амгу проходит грунтовая дорога, из-за сложного рельефа, к самому берегу она подходит лишь в нескольких местах. Здесь мало песчаных пляжей, больше песчано-галечниковых, а ближе к мысу Поворотному – галечниковые и каменистые. Несмотря на более суровые климатические условия, худшую транспортную доступность и отсутствие сервиса, побережье открытого Японского моря привлекает значительное число туристов. Относительно пустынное, но при этом довольно комфортное для автономного проживания в палатках, побережье само по себе представляет самостоятельный уникальный рекреационный ресурс.

Отдых на реках

Приморье богато реками, причём около 600 из них с длиной более 100 километров. Самыми «речными» в крае являются северные Пожарский, Красноармейский и Тернейский районы. Красоту этих мест речных ландшафтов давно оценили туристы и путешественники, особенно любители рыбной ловли – так, в Илистой (прежнее название реки Лефу) водятся хариус, мальма, таймень, щука, ленок. Природное богатство некоторых речных долин охраняются Российским государством в качестве заповедных, а «Долина реки Бикин» и ЮНЕСКО.

На многих реках существуют увлекательные сплавные маршруты. Например, на Большой Уссурке для сплава выбирают нижнее течение реки. Здесь высота берегов не превышает двух метров, дно становится песчаным. В низовьях сплав возможен не только на рафтах или байдарках, но и на надувных плотах. Арму – приток Большой Уссурки, на реке нет населённых пунктов, но Арму активно используется для сплава, именно по ней проходит самый известный в Приморье сплавной маршрут. Река Партизанская помимо сплавов и рыбалки популярна у туристов возможностью добраться до пещер хребта Чандалаз. На реке Кема организовывают сплавы сразу пяти уровней сложностей. В порожистых участках часто проводят соревнования, на которые собирается несколько сотен зрителей. В долине реки образовано несколько небольших озер – Сатурн, Орлиное гнездо, Узловое. Любители экстремального туризма приезжают к порогу Разбойник на реке Киевка. Кроме того, здесь весьма любимы для посещения каскадные водопады на Еломовском ключе под названием Беневские водопады (хотя Кравцовские водопады в Хасанском районе более доступны для посещения).

Ханка

Самый крупный пресноводный водоём Дальнего Востока – озеро Ханка. Из-за его мелководности вода здесь прогревается раньше, чем в Японском море у берегов Приморья. А в разгар лета и вовсе доходит до 30 градусов. Потому многих не смущает то обстоятельство, что вода в Ханке очень мутная, желающих отдыхать и купаться на озере находится немало. Акватория озера напоминает морскую. В конце весны - начале лета вдоль Ханки дуют сильные ветра, и это время популярно у любителей виндсёрфинга. Есть на Ханке и лечебные грязи, что также привлекает людей на берега озера.

Заповедное Приморье

Рекреационные ресурсы Приморья многообразны, что позволяет организовать в крае различные виды отдыха и путешествий, в том числе специальные туристические маршруты с лицензионной охотой и рыбалкой, сплав по горным рекам, вдоль морского побережья, посещение особо охраняемых природных территорий. Последних у нас в крае несколько – заповедники Кедровая Падь, Лазовский, Сихотэ-Алиньский, Уссурийский, Ханкайский и единственный в стране Дальневосточный морской, а также национальные парки «Зов тигра», «Удэгейская легенда», «Земля леопарда» и ещё 13 заказников, включая один охотничий (Васильковский), один федеральный (Барсовый) и один морской (залив Восток). Такое обилие – больше чем в любом другом субъекте Российской Федерации – позволяет занимать Приморью важное место в международной системе охраны природы, а также быть заметной точкой на карте экологического туризма. Приморцам сама природа подарила редкую возможность посетить заповедные места края и собственными глазами увидеть всё уникальное разнообразие животного и растительного мира. Как уверяют сотрудники национального парка «Земля леопарда», посещение заповедника «Кедровая Падь», кластерного участка нацпарка «Гамовский», где расположен оленепарк с пятнистыми оленями, проход по тропам больших кошек – амурского тигра и дальневосточного леопарда приведёт в восторг, как это уже случилось со многими гостями этого заповедного уголка Приморья.

По арсеньевским места

В этом году Приморье широко отмечает 150-летие со дня рождения исследователя Дальнего Востока В.К. Арсеньева. Торжества, посвящённые юбилею, по указу президента России пройдут по всей стране. Агентство по туризму Приморского края предлагает приморцам, а также дальневосточникам и всем согражданам совершить небольшое однодневное краеведческое путешествие «Тропами Арсеньева» по маршруту Владивосток-Арсеньев-Владивосток

Путешествия по выходным

Интересных мест в Приморье много, но не все из них легко доступны. Кроме того, не каждый, в силу занятости или иных обстоятельств, сможет найти время для продолжительного путешествия. Тем более, что по итогам выставки MITT-2022, прошедшей недавно в Москве, эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) отмечают, что летний отдых жители России в этом году в большинстве своём планируют провести недалеко от дома. Здесь на помощь приходят маршруты выходного дня.

Что занимательного можно предложить посмотреть всего за день? Для большинства жителей Приморья любопытно побывать в краевом центре, где сосредоточены музеи, галереи, выставки. В свою очередь жителям Владивостока весьма познавательны поездки в другие города и районы края. Например, Уссурийск сумеет порадовать любителей сценического искусства постановками городского театра драмы имени В.Ф. Комиссаржевской. Анучино – фестивалем мёда, Артём – новыми проектами выставочного центра «Галерея», Находка – своей «Палеодеревней», где отражено археологическое, историческое и культурное наследие края, Арсеньев – Дальневосточным авиационным музейно-выставочным центром.

Познавательные каникулы

Лето – время не только отпусков и отдыха взрослых. Для многих родителей предстоящие июнь, июль и август становятся головной болью о том, куда пристроить своё чадо на предстоящие три месяца. Тут им на помощь могут прийти организаторы туров. В прежние годы опыт подобных поездок школьников был очень востребован, юные приморцы путешествовали не только по родному краю, но и по соседним краям и областям Дальнего Востока. На Сахалине их восхищал горнолыжный центр «Горный воздух», в Хабаровске – краеведческий Гродековский музей и Волочаевская панорама, в Благовещенске – набережная Амура, на Камчатке – «домашние» вулканы Петропавловска... Сегодня отправить ребёнка в путешествие поможет туристический кэшбэк.

По морям и землям Дальнего Востока

Внутренний туризм в условиях западных санкций и ограничений становится всё более привлекательным. А на Дальнем Востоке есть что посмотреть. Когда-то необычайной популярностью пользовался круиз «Из зимы в лето», не менее востребовано было и морское путешествие «По морям и землям Дальнего Востока». Но сегодня дальневосточники несколько потеряли интерес к поездкам по региону.

«Несмотря на то, что мы практически соседи, мы ничего не знаем друг о друге. Туристическое сообщество Амурской области нацелено работать с приморскими коллегами более плотно и цивилизованно, наладить массовые туристические потоки в обе стороны. Познакомить жителей Приморья с космодромом «Восточный», с туром «Одна река – две страны» с посещением китайского города Хэйхэ, с этнографическими, экстремальными и познавательными путешествиями», – рассказывала на встрече в Находке представительница Ассоциации туроператоров и турагентов Амурской области Ольга Кушнарёва.

А сахалинцы уже на майские праздники зазывали провести две ночевки в «комфортабельных каютах» теплохода «Павел Леонов» и день на острове Итуруп всего за 17 тысяч (без стоимости перелёта на Сахалин).

Камчатка обещает поразить всех новым маршрутом на Мутновский вулкан – «уникальную изюминку южно-камчаской группы вулканов».

Свой туристический потенциал (во многом неизвестны и невостребованный) Приморский край, как и остальные дальневосточные территории, постарался самым подробным образом представить на Тихоокеанском Туристском форуме, прошедшем во Владивостоке в конце мая.

Сергей СЕМЁНОВ