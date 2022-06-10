Четыре уральских региона будут вместе развивать внутренний туризм

Аргументы Недели. Челябинск → Туризм

10 июня 2022, 14:51 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

Представители субъектов провели совещание в «Солнечной долине» около Миасса.

Челябинская, Тюменская, Курганская и Свердловская области заключили соглашение о сотрудничестве в целях развития внутреннего туризма. Обсуждение вопросов формирования маршрутов и привлечения туристов прошло сегодня на Южном Урале, на горнолыжном курорте, расположенном рядом с Миассом. В совещании участвовали губернатор Челябинской области Алексей Текслер, губернатор Тюменской области Александр Моор, губернатор Курганской области Вадим Шумков и заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Соглашение позволит регионам выстроить партнерские отношения в сфере туризма, создать совместные туристические продукты, а также поспособствует совершенствованию инфраструктуры и социально-экономическому развитию территорий.

О задачах совместной работы губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал в своем телеграм-канале: «Во всех наших регионах есть множество интересных мест. Видим, как постепенно растет туристический поток. Сейчас нам важно наладить совместную работу, чтобы про отдых в нашем федеральном округе хорошо знали в масштабах страны».

Добавим, что в ходе мероприятия Алексей Текслер представил опыт Южного Урала по развитию туристической отрасли. Челябинская область занимает 14-ю строчку Национального туристического рейтинга. Регион получил из федерального бюджета 540 миллионов рублей на поддержку инфраструктурных проектов. Налажено сотрудничество с Ростуризмом по информационному продвижению.