В Челябинск приедут мастера гостеприимства

В городе пройдет первый полуфинал всероссийского конкурса для менеджеров туристической отрасли.
12-14 июня в Челябинске состоится первый полуфинал нового сезона конкурса «Мастера гостеприимства». В город съедутся участники направления «Менеджеры индустрии гостеприимства»: это 150 управленцев гостиничного и туристического бизнеса, государственных структур и предприятий общепита.
«Важно, что на очных встречах конкурсанты не только могут заявить о себе и своей идее по развитию территорий, но и найти наставника, получить профессиональную обратную связь, помощь и совет от лучших экспертов индустрии гостеприимства», - отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил уверенность, что, познакомившись с Южным Уралом, мастера гостеприимства будут рассматривать регион для реализации совместных проектов.
Программа полуфинала предполагает комплексную оценку деловых и профессиональных навыков. В нее включены индивидуальные интервью, встречи с наставниками, сессии с экспертами.
Добавим, что конкурс «Мастера гостеприимства» это проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». В числе партнеров мероприятия – Федеральное агентство по туризму. В отборе участвовали более 36 тысяч человек. После Челябинска эстафету в проведении полуфиналов и финалов примут другие города страны.