В Челябинск приедут мастера гостеприимства

Аргументы Недели. Челябинск → Туризм 13+

6 июня 2022, 14:29 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Юлии Боровиковой («Вечерний Челябинск»)

В городе пройдет первый полуфинал всероссийского конкурса для менеджеров туристической отрасли.

12-14 июня в Челябинске состоится первый полуфинал нового сезона конкурса «Мастера гостеприимства». В город съедутся участники направления «Менеджеры индустрии гостеприимства»: это 150 управленцев гостиничного и туристического бизнеса, государственных структур и предприятий общепита.

«Важно, что на очных встречах конкурсанты не только могут заявить о себе и своей идее по развитию территорий, но и найти наставника, получить профессиональную обратную связь, помощь и совет от лучших экспертов индустрии гостеприимства», - отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил уверенность, что, познакомившись с Южным Уралом, мастера гостеприимства будут рассматривать регион для реализации совместных проектов.

Программа полуфинала предполагает комплексную оценку деловых и профессиональных навыков. В нее включены индивидуальные интервью, встречи с наставниками, сессии с экспертами.

Добавим, что конкурс «Мастера гостеприимства» это проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». В числе партнеров мероприятия – Федеральное агентство по туризму. В отборе участвовали более 36 тысяч человек. После Челябинска эстафету в проведении полуфиналов и финалов примут другие города страны.