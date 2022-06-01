Авиакомпания Turkish Airlines сообщила об отмене предоставления ПЦР-тест для въезда в Турцию

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1 июня 2022, 20:31 Источник: ТАСС

Турция, курорт Анталья, фото: pixabay.com

Авиакомпания "Турецкие авиалинии" (Turkish Airlines) в среду сообщила об отмене требования для пассажиров предоставлять ПЦР-тест или тест на антиген на коронавирусную инфекцию COVID-19 для въезда в Турцию.

Турецкий национальный перевозчик уточнил в своем сообщении, что ранее действовавшее требование предоставлять ПЦР-тест или экспресс-тест на антиген на COVID-19 для въезда в страну отменено на основе циркуляра МВД Турции.

Ранее сообщалось, что согласно циркуляру турецкого МВД, с 1 июня 2022 года отменяется требование о предоставлении при пересечении границы Турции отрицательного результата сделанных за 72 часа ПЦР-теста или за 48 часов экспресс-теста на антиген COVID-19.

В конце мая в Турции было отменено обязательное ношение масок в общественном транспорте. Маски в Турции теперь необходимо носить только при посещении медучреждений.