Теперь Турции принадлежит две трети российско-турецких авиаперевозок

Ранее между странами на этом рынке существовал паритет, однако с введением западных санкций расстановка сил изменилась. Минтранс сообщил, что на 18 число достигнуто соглашение, согласно которому турецкие и российские авиакомпании получили разрешение на 428 и 237 еженедельных перелётов.
Представитель отечественной компании Red Wings сказал, что увеличение числа их рейсов на курорты Турции маловероятно. При этом стоимость перелётов у российских перевозчиков зачастую ниже. Согласиться на условия, нарушающие ранее существовавший паритет, российскую сторону заставили обязательства перед соотечественниками. Туристы из РФ запланировали и оплатили поездки ещё до начала спецоперации.
Технически авиакомпании РФ имеют все возможности для увеличения количества рейсов, однако есть и существенное препятствие для их использования. Самолёты российских перевозчиков находятся под угрозой ареста за границей из-за санкционной политики Запада. Теоретически Турция может присоединиться к ним, поэтому гарантий безопасности для авиапарка России там нет.
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