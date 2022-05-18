В Челябинской области пошли первые грибы и распустились цветы троллей

Для туристов началось одно из самых интересных времен года.
Не нужен нам берег турецкий. Сейчас в Челябинской области для туристов столько интересного, что без впечатлений точно не остаться.
Например, на «Зигальге» уже можно отправляться за грибами! В лесах национального парка появились первые сморчки. Успеть за редким урожаем можно до начала июля, потом этих грибочков уже не будет.
А на «Таганай» приглашают полюбоваться на цветы троллей. Такое название дали растению троллиус (она же купальница европейская, хотя много воды для нее, как ни странно, губительно).
В прошлом году купальница на Таганае удивила всех, распустившись вне всяких графиков – в конце августа. Причиной повторного цветения стала аномальная жара.
Еще один повод посетить природные красоты Южного Урала – появление подвесного моста на реке Ай. Он располагается над обрывом, на высоте 80 метров. Виды такие, что дух захватывает.
Кстати, в прошлом году на Больших Айских притесах была установлена смотровая площадка, а также появилась лестница в Кургазакскую пещеру.
Вы все еще думаете, где провести отпуск?