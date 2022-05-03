В нацпарке «Таганай» официально закончилась зима

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3 мая 2022, 08:30 Анна Семенова

Тропа, где замеряется снежный покров, полностью очистилась от последнего снега. Фото: телеграм-канал нацпарка Таганай

Снег на Верхней тропе окончательно сошел на 5 дней раньше среднемноголетнего срока.

Зима в последнюю очередь покидает горные вершины национальных парков Челябинской области. Но сегодня на «Таганае» объявили: весна официально вступила в свои права. Верхняя тропа, где располагается снегомерный профиль, полностью очистилась от снега. Это произошло еще 30 апреля, что говорит о превышении среднемноголетних показателей на пять дней.

Позже всего весна пришла на Таганай в 2014 году, тогда снежный покров исчез только 15 мая. А раньше всего жара растопила сугробы в 2012 году – 20 апреля.

Интересные факты: зимой-2022 средняя толщина снега составила 42 сантиметра. Это примерно соответствует среднемноголетним показаниям, которые составляют 44 сантиметра. А вот глубина была намного меньше средних значений – 80 сантиметров при рекордном показателе 105 сантиметров.