На Таганае следят за шашлычниками и курильщиками

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1 мая 2022, 11:31 Анна Семенова

Разжигать костры можно только на территории оборудованных стоянок. Фото: телеграм-канал нацпарка "Таганай".

В Челябинской области действует особый противопожарный режим.

Со вчерашнего дня, 30 апреля, в регионе введены особые правила поведения с огнем. Запрещено разжигать костры в лесу, жарить шашлыки на природе, поджигать сухую траву и мусор. С начала весны в Челябинской области произошло более 80 лесных пожаров, и часто виноват в них был человек.

В национальном парке «Таганай» сообщили: в майские праздники на территории заповедника усилена охрана. Заходить на территорию можно, но правила посещения необходимо соблюдать. Костры разводить разрешено только в специально отведенных местах – на территории приютов и стоянок. Оставлять открытый огонь без присмотра ни в коем случае нельзя. А уходя, нужно заливать его водой. Также нельзя курить на ходу и бросать окурки. Это равносильно поджогу.

Кстати, нарушение правил противопожарного режима карается штрафом:

- на граждан от 2 до 4 тыс. рублей;

- на должностных лиц - от 15 до 30 тыс. рублей;

- на юридических лиц - от 200 до 400 тыс. рублей.