В заповедниках Челябинской области распустились сон-трава и волчье лыко

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29 апреля 2022, 19:22 Анна Семенова

Такая красота очень опасна для человека. Фото: телеграм-канал нацпарка "Таганай"

Полюбоваться растениями туристы могут на «Таганае» и «Зигальге».

Пресс-службы национальных парков Южного Урала продолжают делиться приметами весны. Например, на «Таганае» распустилось растение волчье лыко, или, как его называют, лесная сирень. Менее романтичное название - волчник смертельный. А все потому, что кустарник ядовитый, одного прикосновения достаточно, чтобы на руках появились пузыри. Не стоит лакомиться и красными плодами волчника… Но опасность они несут только человеку, птичкам данное угощение даже полезно.

По наблюдениям специалистов, лесная сирень в этом году зацвела на 10 дней раньше среднемноголетнего срока.

А национальный парк «Зигальга» готов похвастать растением сон-трава. По легенде Зима решила бороться с Весной и на землю опустилась стужа. Все цветы испугались, поникли, и только сон-трава раскрыла свой фиолетовый цветок, который заметило Солнце. Земля была согрета теплом и Весна нашла нужную дорогу. С тех самых пор нежный цветочек от весенних заморозков защищает шубка из тонких серебристых волосков, которые покрывают его стебель и лепестки.

Сотрудники «Зигальги» сообщили, что сон-трава – растение редкое, рвать его запрещено. А вот сфотографировать на память – запросто.