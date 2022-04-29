В заповедниках Челябинской области распустились сон-трава и волчье лыко

Полюбоваться растениями туристы могут на «Таганае» и «Зигальге».
Пресс-службы национальных парков Южного Урала продолжают делиться приметами весны. Например, на «Таганае» распустилось растение волчье лыко, или, как его называют, лесная сирень. Менее романтичное название - волчник смертельный. А все потому, что кустарник ядовитый, одного прикосновения достаточно, чтобы на руках появились пузыри. Не стоит лакомиться и красными плодами волчника… Но опасность они несут только человеку, птичкам данное угощение даже полезно.
По наблюдениям специалистов, лесная сирень в этом году зацвела на 10 дней раньше среднемноголетнего срока.
А национальный парк «Зигальга» готов похвастать растением сон-трава. По легенде Зима решила бороться с Весной и на землю опустилась стужа. Все цветы испугались, поникли, и только сон-трава раскрыла свой фиолетовый цветок, который заметило Солнце. Земля была согрета теплом и Весна нашла нужную дорогу. С тех самых пор нежный цветочек от весенних заморозков защищает шубка из тонких серебристых волосков, которые покрывают его стебель и лепестки.
Сотрудники «Зигальги» сообщили, что сон-трава – растение редкое, рвать его запрещено. А вот сфотографировать на память – запросто.